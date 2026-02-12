MUŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/545
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköy İlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 206
PARSEL NO : 13
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.860,19 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-İBRAHİM POLAT - 28628213800 2-MAHİYE POLAT - 19624568438
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköy İlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 200
PARSEL NO : 9
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 818,50 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-İBRAHİM POLAT-28628213800
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/547
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 20
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 446,86 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CUMA ÖZTÜRK - 49525591280 2- MİKAİL ÖZTÜRK - 49465593252
3- ŞAHMANSUR ÖZTÜRK -49522591344
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/549
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköy İlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 203
PARSEL NO : 8
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 588,29 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- NADIR ZİYANAK-26939270154 -2- ŞERBET KARAKAYA-26633280336
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköy İlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 213
PARSEL NO : 21
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 895,01 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- NADIR ZİYANAK-26939270154 - 2- ŞERBET KARAKAYA-26633280336
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/551
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköyİlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 202
PARSEL NO : 11
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.294,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FELEK ÇELİK - 26324290682
2- MEHMET YILMAZ - 27617247512 3- NEDİM ÇELİK - 26483285390
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköyİlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO :
ADA NO : 213
PARSEL NO : 15
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 467,22 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FELEK ÇELİK - 26324290682
2- MEHMET YILMAZ - 27617247512 3- NEDİM ÇELİK - 26483285390
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköyİlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO :
ADA NO : 203
PARSEL NO : 21
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 75,09 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FELEK ÇELİK - 26324290682
2- MEHMET YILMAZ - 27617247512 3- NEDİM ÇELİK - 26483285390
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköyİlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO :
ADA NO : 213
PARSEL NO : 19
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 551,98 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FELEK ÇELİK - 26324290682
2- MEHMET YILMAZ - 27617247512 3- NEDİM ÇELİK - 26483285390
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköyİlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO :
ADA NO : 203
PARSEL NO : 18
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.673,42 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FELEK ÇELİK - 26324290682 2- FELEK ÇELİK - 26324290682
3- MEHMET YILMAZ - 27617247512 4- NEDİM ÇELİK - 26483285390
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2025/553
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet (Alazlı) Köyü
MEVKİİ : Norkahak mevki
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 25
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 79,07 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET GÜRYELİ - 51757516894
ESAS NO : 2025/555
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Hasköyİlçesi Aşağıüçdam Köyü
MEVKİİ : Köy civarı
PAFTA NO :
ADA NO : 177
PARSEL NO : 9
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.419,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MESUT KORAK - 28931203772
ESAS NO : 2025/557
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 109
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.785,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABUBEKİR GÜVEN-47965643262 -
2- ALPER GÜVEN-47620654756 - 3-Ve diğer malikler
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 146
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.566,57 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABUBEKİR GÜVEN-47965643262 -
2- TAHSİN ORAL-49174602924 -
3-Ve diğer malikler
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.521,32 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABUBEKİR GÜVEN-47965643262 -
2- ALPER GÜVEN-47620654756 - 3-Ve diğer malikler
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 128
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.112,81 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABUBEKİR GÜVEN-47965643262 -
2- ALPER GÜVEN-47620654756 - 3-Ve diğer malikler
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 124
PARSEL NO : 8
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.524,69 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABUBEKİR GÜVEN-47965643262 -
2- ALPER GÜVEN-47620654756 - 3-Ve diğer malikler
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.295,68 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABUBEKİR GÜVEN-47965643262 -
2- ALPER GÜVEN-47620654756 - 3-Ve diğer malikler
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,
C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/12/2025
#ilangovtr Basın no ILN02398714