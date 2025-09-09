Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 61 yaşındaki Derar Koca ve 47 yaşındaki Şeref Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre Bulanık ilçe merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Derar Koca ve Şeref Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.