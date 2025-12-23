Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ederken taraftarları heyecanlandıracak sıcak bir gelişme yaşandı. Samsunspor'dan Musaba'yı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Samsunspor'da forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki tarafın bir kaç gün içinde bir araya geleceği aktarıldı.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Öte yandan yıldız futbolcunun bonservisiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5, Türkiye içinse 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe bu maddeyi kullanarak oyuncunun transferini bitirmeye çalışıyor.

Samsunspor formasıyla bu sezon 22 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 6 gol atarken, 3 golün de asistini yaptı.