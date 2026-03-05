İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Oğuzhan Uğur'un hazırlayıp sunduğu Babala TV YouTube kanalında Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Üç saatten fazla süren programda Dervişoğlu, salonda bulunan gençlerin sorularını cevapladı.

Programın devam ederken bir acı haber geldi. Salonda bulunan genç bir kız babasını kaybettiği haberini aldı.Konuşmasını yarıda kesen Dervişoğlu ile Uğur, genç kıza başsağlığı diledikten sonra ekip arkadaşlarına yardım etmeleri için talimat verdi.

Salonda Fatiha Suresi okuduktan sonra Oğuzhan Uğur şöyle konuştu:

'1 DAKİKA SONRA NE OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL'

"İşte bu yüzden buradaki gençler bu kadar hayatları varken kalkıp böyle bir programa geliyorlar. 1 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Bu insanların da hayatları mevzu bahis.

'İLK KEZ YAŞIYORUZ'

Artık doğru düzgün bir memlekette yaşamak istiyorlar. Keşke bu programa gelmeseler de gençliklerini doya doya yaşasalar. O sebeple tekrar izleyicimizin başı sağ olsun diyoruz. Programda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz.