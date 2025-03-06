lon Musk, teknoloji ve hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Tesla ve SpaceX gibi şirketlerle otomotiv ve uzay sektörlerinde devrim yaratan Musk, şimdi ise kıtalararası bağlantıları köklü bir şekilde değiştirmeyi hedefliyor.

mobeez'in haberine göre 2004 yılında Tesla'ya yaptığı ilk yatırımdan ve 2008 yılında CEO'luk görevine gelmesinden bu yana, sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirmede öncü rol üstleniyor. Tesla, güneş panelleri ve güneş çatıları ile yenilenebilir enerji üretiminde yenilikler sunarak, küresel otomotiv sektörünü çevre dostu teknolojiler kullanmaya teşvik ediyor.

2002 yılında kurulan SpaceX, uzay seyahatlerinin maliyetini düşürmeyi ve Mars'ta yaşam alanları kurmayı hedefliyor. Yörüngeye çıkan ilk özel şirket olarak tarihe geçen SpaceX, NASA ile güçlü bir ortaklık kurarak, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşımını sağlayan Ticari Mürettebat programına önemli katkılarda bulunuyor.

Cesaretli bir transatlantik proje

Musk, New York ile Londra arasındaki yolculuğu şu anki uçak süresinin sekiz saatten sadece bir saate indirecek iddialı bir proje öneriyor. The Boring Company tarafından inşa edilmesi planlanan bu tünel, maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olarak hesaplanan projeyi, yapılan yeniliklerle daha düşük bir bütçeyle hayata geçirebilir. Musk, eski adıyla Twitter olan X platformunda, şirketinin projeyi mevcut tahminlerden "bin kat daha düşük" bir maliyetle gerçekleştirebileceğini ileri sürdü. Henüz somut bir plan açıklanmasa da, bu tür bir projenin çok daha düşük bir maliyetle tasarlanma fikri, geniş bir tartışma ve spekülasyona yol açmış durumda.

Gereksiz maliyetleri kesme yeteneğiyle tanınan Musk, X’i satın aldıktan sonra şirketin iş gücünü yarıya indirme gibi radikal adımlar atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kararlar, onun finansal yönetim konusundaki tartışmalı ancak etkili yaklaşımını gözler önüne seriyor. Musk ayrıca, Trump yönetimi döneminde kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DODGE) danışman olarak hükümetteki ilk görevini üstlendi. Bu rol, özellikle seçilmemiş bir kişinin hassas bilgilere erişim sağlama olasılığı nedeniyle eleştirilere ve tartışmalara yol açtı.

Musk, yakın zamanda Trump yönetimi döneminde kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DODGE) danışman olarak hükümetteki ilk görevini üstlendi. Ancak bu rol, seçilmemiş bir kişinin hassas bilgilere erişim sağlama olasılığı nedeniyle eleştiriler ve tartışmalar yarattı.