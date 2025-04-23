ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı olarak görev yapan Elon Musk, Tesla’nın ilk çeyrek karında yaşanan ciddi düşüşün ardından, ABD hükümetindeki rolünü büyük ölçüde azaltacağını ve şirketine yeniden odaklanacağını açıkladı.

Musk, “Önümüzdeki aydan itibaren zamanımın çok daha büyük bir kısmını Tesla’ya ayıracağım” dedi. Hükümette yürüttüğü verimlilik programının temel yapısının tamamlandığını belirten Musk, görevini tamamen bırakmayacağını ve Trump'ın başkanlık süresi boyunca Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başında kalacağını söyledi.

DOGE'de 'başarı dolu' dönemini metheden Musk, “Durdurduğumuz israfın ve yolsuzluğun yeniden başlamadığından emin olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu esnada Trump karşıtı aktivist ve protestocular, Tesla'ya olan boykotlarını sürdürüyor. Bazı kişiler ise Tesla dükkanlarına saldırıyor ve araçları kundaklıyor. Trump destekçilerinin ise benzinli araçları tercih etmesi, elektrikli araç üreticisi Tesla'yı zor durumda bırakıyor.

Yine de, Musk’ın bu açıklamaları sırasında Tesla hisseleri yüzde 7.8 oranında yükseldi. Sonrasında ise bu artış yüzde 5 civarında sabitlendi.

BAKAN MI? DANIŞMAN MI?

Trump’a verdiği maddi ve siyasi destekle Washington’da güç kazanan dünyanın en zengin insanı Musk, birçok düzenleyici kurumun ve bakanlığın çalışanlarının işten çıkarılmasında önemli bir rol oynadı.

Bazı devlet memurlarının mesleğinin önemini anlamayan Musk, işten çıkardığı kişileri yeniden işe almak zorunda kaldı.

Musk, ilk başta Doge girişimiyle ABD’nin bütçesinden 2 trilyon dolarlık kesinti yapmayı hedeflediğini söylemişti. Ancak bu ay yaptığı açıklamada, bugüne kadar 150 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını ifade etti.

Musk'ın hükümetteki rolü hep muallak oldu. Seçilerek gelen bir siyasetçi olmayan Musk, başta DOGE bakanı olarak kamuoyuna sunuldu. Sonrasında ise Musk'ın bir bakan olmadığı, kabinede yer almadığı ve "sadece bir danışman" olduğu belirtildi.

TESLA, SİYASİ GÖRÜŞ OLDU

Ancak Musk'ın Washington macerası, müşterileriyle uyuşmadı. Elektrikli araçları tercih eden kitle, Musk'ın saldırgan ve otoriter hükümet anlayışına karşı çıktı. Tesla'lar kundaklandı, satışlar boykot edildi, Tesla kullanmak bir siyasi görüş haline geldi.

Bu süreçte Tesla şirketi, büyük zarar gördü. Şirketin markası Trump yönetimiyle özdeşleşti. Çin’e yönelik uygulanan gümrük tarifeleri ise tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtı.

Tesla, 2020 sonundan bu yana en düşük çeyrek karını bildirdi. Şirketin düzeltilmiş net geliri geçen yıla kıyasla yüzde 39 düşerek 934 milyon dolara geriledi.

Raporlanan net gelir ise yüzde 71 düşüşle 409 milyon dolar oldu. Tesla’nın satış tahminleri düşürüldü. CEO, showroomlarda yaşanan protestoların markaya zarar verdiğini söyledi. Musk’ın hükümetteki “özel görevli” statüsü de sona yaklaşmıştı. Bu unvan yalnızca 130 gün süreyle geçerli.

'ÇİN'İN CEBİNDEKİ' MUSK

Kasım seçimlerinden bu yana Trump’ın yanında sıkça görülen Musk, son dönemde daha arka planda kaldı. Ticaret politikaları konusunda Beyaz Saray ile görüş ayrılığı yaşadı.

Bu görüş ayrılığı, Trump destekçileri arasında Musk'ın "Çin'in cebinde" olduğuyla ilgili söylentiler yarattı. Zaten elektrikli araçlara şüpheyle yaklaşan Trump tabanı, ABD Başkanı'nın Tesla arabayla yaptığı basın açıklamasına rağmen Tesla almaktan kaçındı.

Trump'ın ticaret danışmanı ve yakın dostu Peter Navarro’ya “moron” diyen Musk, Salı günü tekrar düşük tarifeleri savundu. Ancak tarifelere ilişkin son sözün başkana ait olduğunu da vurguladı.

Bu esnada Tesla, elektrikli araç üretiminde zirveyi Çinli rakibi BYD’ye kaptırdı. Tesla’nın geliri yüzde 9 azalarak 19.3 milyar dolara indi.

Beklentilerin altında kalan bu seviye, şirketin faaliyet marjının da 5.5’ten 2.1’e gerilemesine yol açtı. Tesla'nın geleceği için sürücüsüz araçlara ve yeni modellere büyük umut bağlanmış durumda.