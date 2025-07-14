Elon Musk, xAI ve Tesla arasında bir birleşmeyi desteklemediğini açıkladı.

X hesabı @BullStreetBets_ sosyal medya sitesinde Tesla yatırımcılarına Tesla ve xAI arasında bir birleşmeyi destekleyip desteklemediklerini soran açık bir soru yayınladı. Musk bu soruya "Hayır" dedi.

Musk gece boyunca Tesla'nın, otomobil üreticisinin milyarderin tartışmalı Grok AI sohbet robotunu geliştiren şirketi xAI'ye yatırım yapıp yapmaması konusunda belirtilmemiş bir zamanda bir hissedar oylaması yapacağını ileri sürdü.

2024 yılında Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir ankette takipçilerine Tesla'nın xAI'ye 5 milyar dolar yatırım yapıp yapmaması gerektiğini sordu. O zaman çoğunluk "evet" oyunu kullanmıştı.

Musk çeşitli işletmelerini bir araya getirmeye çalışıyor. Mart ayında Musk, yapay zeka şirketine 80 milyar dolar ve sosyal medya şirketine 33 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayla xAI ve X'i birleştirdi.

Musk aynı zamanda geçen hafta xAI'nin sohbet robotu Grok'un Tesla araçlarında kullanılabileceğini belirtti.