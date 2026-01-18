Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, halk arasında “Şeğe Koteka” olarak tanınan muskacı şeyh Abdulletif Aslan’ın yargılanmasına başlandı.

Abdulletif Aslan, konuşma bozukluğu yaşayan çocuklar ile çocuğu olmayan kadınlara para karşılığı muska yazarak dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Aslan’la birlikte eşi, oğlu, kızları, damadı ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 11 sanık yargılanıyor.

MASAK raporuna göre, el konulan 175 milyon lira mal varlığı tespit edilen Aslan ve ailesinin, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan 20’şer yıl hapis isteniyor. Şeyh’in Gazze’ye yardım adı altında topladığı paraları kuyumcuya giderek altına çevirdiği ortaya çıktı. Muskacı şeyh “Mal varlığımı altın ya da nakit para olarak tutuyorum. Bankacılık sektörüne sıcak bakmıyorum” dedi.