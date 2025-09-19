Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sayısız başarı dolu Galatasaray kariyerine nokta koyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Estudiantes'e transfer olmuştu.

Deneyimli file bekçisi, takımının Libertadores çeyrek finalinde Flamengo'ya karşı oynadığı maçta şoke eden ve tarihi bir an yaşadı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo karşılaşma başlar başlamaz Estudiantes ağlarını buldu. Henüz 16. saniyede golü bulan Brezilya ekibi, Fernando Muslera'ya şok yaşattı.

Kalesinde çok erken bir gol gören tecrübeli file bekçisi büyük hayal kırıklığı yaşadı. Uruguaylı kaleci, pozisyon sonrası savunmadaki arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Sosyal medyada ise Muslera'nın son haflarda kalesinde gördüğü gol sayısına dikkat çekilerek savunma hattı acımasız eleştirilerin ana hedefi oldu.

Maçı 2-1 kazanan Flamengo, rövanş öncesinde avantaj sağladı.