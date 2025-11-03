Sezon başında Galatasaray'a veda eden ve Arjantin Premier Ligi'nde Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, takımı ile çıktığı son karşılaşmada adeta çileden çıktı.

Estudiantes'in evinde Boca Juniors'a 2-1 mağlup olduğu müsabakaya tartışmalı kararlar damga vurdu. Gabi'nin kırmızı kartı sonrasında sahada gerginlik yaşandı ve Fernando Muslera, kameralar önüne geçerek çok ağır ifadeler kullandı.

'O KADAR DA TEMİZ DEĞİL'

Maçın hakemi Rey Hilfer ile sahada defalarca tartışan Uruguaylı kaleci, maçın ardından öfkesine hakim olamadı. Muslera, Arjantin futbolu için sert ifadeler kullanarak "Bir süre önce bana Arjantin futbolu hakkında ne düşündüğümü sordular ve sanırım cevabımı aceleyle verdim. Birkaç maç izledim ve Estudiantes aleyhine doğrudan hakem kararları gördüm. Barracas'ı unutmak istemiyorum, Belgrano'daki penaltıyı unutmak istemiyorum, bu pazar Guido'ya verilen penaltıyı unutmak istemiyorum, kırmızı karttan önce Tiago Palacios'a yapılan açık bir faul vardı. Bu durumlar bize zarar veriyor, her gün yaptığımız çalışmalara zarar veriyor. Normal bir maçta yaşanan bireysel hataların ötesinde, hakem hatalarıyla belirlenen sonuçlar çok acı verici ve bu sporun o kadar da temiz olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

'ON BEŞ KAMERA DA İZLENSİN'

Futbolu yönetenlere de tepki gösteren Muslera "Hakemler analiz edilmeli. Hafta boyunca çok çalışıyoruz ve bu tür şeylerin maçı belirlemesi çok acı verici. Barracas maçında VAR ses kayıtlarının gösterilmemesi en açık örnek. VAR ses kayıtlarının gösterilmesi bir kural ve bu, ses kayıtlarının gösterilmediği tek maç. Sinir bozucu çünkü çalışıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ve bunu sahada yaşamak acı veriyor. Kriterler her iki taraf için de aynı olmalı. Maç başına on beş kamera olduğu söyleniyor, o zaman on beşini de izlesinler" dedi.