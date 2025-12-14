Fernando Muslera, kurtardığı 2 penaltıyla final maçına damga vurarak kariyerindeki 23. kupayı kazandı. Arjantin Ligi'nde 2. Aşama Final karşılaşmasında Racing Club ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Racing Club, karşılaşmanın 81. dakikasında Adrian Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Estudiantes, bu gole 90. dakikada Guido Carrillo ile cevap verdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Estudiantes, şampiyonluğa ulaştı.

MUSLERA KUPAYI KAZANDIRDI

Estudiantes'de karşılaşmaya damga vuran isim Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, iki penaltı kurtardı ve kariyerinin 23. kupasını kazanma başarısı gösterdi.