Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kalede Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e şansı verdi.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek bekledi. Sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilere karşı 33 maçta mücadele eden Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi.
Fernando Muslera, 2011'de başlayan Galatasaray kariyerinde ilk kez kadroda yer aldığı bir Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde oturdu.
Günay, bu sezon 11. kez forma giydi
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, bu sezon 11. resmi maçına çıktı.
Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da ilk 11'de kaleyi koruyan Günay, Fenerbahçe derbisinde de kaledeki yerini aldı. Kupada 4. maçını oynayan Günay, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Lig'de ise 1 maçta görev yaptı.
Öte yandan Galatasaray, müsabakaya ilk 11'de 6 yerli oyuncuyla çıktı. Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde Türk oyuncular Günay, Kaan, Abdülkerim, Eren, Yunus ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Jakobs, 13 maç sonra kadroda
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, 13 maç aradan sonra kadroya alındı.
Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında oynayan Senegalli sol bek, aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sonrasındaki 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.