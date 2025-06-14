Galatasaray forması altında yıllarca gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Fernando Muslera, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sezonun sona ermesiyle birlikte serbest kalan Uruguaylı kaleci, Arjantin temsilcisi Estudiantes ile resmen sözleşme imzaladı.
Muslera, Estudiantes ile 1.5 Yıllık Anlaşmaya Vardı
39 yaşındaki deneyimli eldivenin, Estudiantes kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Transferin mali detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, anlaşmanın resmiyet kazanması futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray’da Bir Dönem Sona Erdi
Fernando Muslera, 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray’da geçirdiği 14 sezonda adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Sarı-kırmızılı forma altında toplamda:
8 Süper Lig şampiyonluğu,
5 Ziraat Türkiye Kupası,
6 Türkiye Süper Kupası
kazanan tecrübeli kaleci, hem saha içi performansı hem de liderliğiyle unutulmazlar arasına girdi.
Yeni Macera Arjantin’de Başlıyor
Galatasaray’daki efsanevi kariyerinin ardından kariyerinin son dönemini Estudiantes formasıyla geçirecek olan Muslera, Güney Amerika’da yeniden sahne alacak. Uruguaylı kalecinin Estudiantes'e transferi, Arjantin basınında da geniş yer buldu.