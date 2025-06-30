Kontakt lens kullanıcılarının göz sağlığını tehdit eden ve oldukça sinsi ilerleyen bir tehlike son dönemde yeniden gündemde: Acanthamoeba keratiti. Bu mikroskobik parazit, çoğu zaman musluk suyunda, havuzlarda ya da duşlarda bile bulunabiliyor. En küçük temas, özellikle kontakt lens kullanıcıları için büyük bir riske dönüşebiliyor.

Acanthamoeba'nın en tehlikeli yönü ise oldukça dayanıklı olması ve vücuda sadece temasla değil, soluma yoluyla bile girebilmesi. Ancak asıl hedefi genellikle korneadır. Lens kullanan kişilerde, lenslerin doğru dezenfekte edilmemesi veya musluk suyuyla temizlenmesi durumunda parazit doğrudan göze yerleşebilir.

SİNSİ ŞEKİLDE İLERLİYOR

Parazit korneaya yerleştikten sonra belirtiler hemen ortaya çıkmaz. Genellikle birkaç gün ile birkaç hafta içinde gözde batma, kızarıklık, ışığa hassasiyet ve görme bulanıklığı şeklinde kendini gösterir. İlk başta basit bir göz enfeksiyonu gibi düşünülebilir, ancak tanı geciktiğinde geri dönüşü olmayan görme kaybı yaşanabilir.

Acanthamoeba keratiti tedavi edilmezse, kornea nakline kadar giden ciddi bir süreç başlar. Uzmanlar, bu hastalığın göz sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı özellikle lens kullanıcılarını uyarıyor.

MUSLUK SUYU BÜYÜK HATA

Göz hastalıkları uzmanlarına göre, kontakt lensle ilgili en büyük yanlışlardan biri, lenslerin musluk suyu ile temizlenmesi. Musluk suyu steril değildir ve bu paraziti taşıyabilir. Ayrıca duş, havuz veya deniz gibi ortamlarda lens takmak da riski artırıyor. Çünkü bu alanlar da Acanthamoeba'nın yaşam alanı olabilir.

“Solumak bile riskken, göze temas etmesi çok daha tehlikeli,” diyen uzmanlar, lens kullanıcılarının mutlaka özel lens solüsyonları kullanması gerektiğini, lens takıp çıkarma işlemi öncesinde ellerin iyi yıkanması ve kurulaması gerektiğini vurguluyor.

GÖZ KAYBINA BİLE GÖTÜRÜYOR

Her yıl dünya genelinde binlerce kişi Acanthamoeba nedeniyle görme kaybı yaşıyor. Türkiye'de bu vakaların sayısı az olmakla birlikte, artan bilinçsiz lens kullanımı bu rakamların yükselebileceğine işaret ediyor.

Kimi zaman lensleri günlerce çıkarmadan takmak, kimi zaman da gece uyurken çıkarmayı unutmak... Tüm bu alışkanlıklar gözü açık hedef haline getiriyor.

Uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor: