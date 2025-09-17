Ordusunun başlattığı Gazze'deki kara harekatı tüm hızıyla sürerken İsrail, bir gözünü de Suriye'ye dikti. Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı İsrail hükümeti, soykırım ve saldırılarını sürdürüyor.

Aynı hafta, Müslüman Körfez ülkeleri İsrail'in bombalarda hedef aldığı Katar'ın başkenti Doha'da toplanarak İsrail saldırılarını kınadı. Türkiye'nin de yer aldığı zirvede, acil bir eylem alınmadı.

Bu zirveden 3 gün sonra İsrail, 300 bin Gazzeliyi yerinden etti, Batı Şeria'yı kuşattı. Gazze'de 13. yüzyıldan kalma bir camiyi havaya uçuran İsrail ordusunun Gazze'yi ilhak planı hız kazandı.

800 YILLIK CAMİYİ YOK ETTİLER

Görgü tanıklarına göre zaten harabeye dönen Gazze şeridi, 700 günü aşan savaş boyunca yaşanan en yoğun bombardımanlardan birine göğüs geriyor. ABD ise İsrail'e alkış tutuyor.

Gazze halkı, tamamen kuşatılan şehirde arabalarını iterek, kağnılarını sürürek, koşarak gökten inen bombalardan kaçmaya çalışıyor.

İsrail ise her türlü eleştiriye kendini kapatmış halde. Birleşmiş Milletler komisyonun "İsrail'in Gazze'deki eylemelerini soykırım" olarak tanımlaması üzerine İsrail, BM komisyonunun feshedilmesi için çağrıda bulundu.

BM Komisyonu üyesi Chris Sidoti, İsrail'in bulgulara düzgün bir cevap bile veremediği üzerinde durdu. cevapların sıkıcı ve tekdüze yalanlamalar olduğunu ifade etti.

Sidoti, "bulgaları İsrail'e gönderdiğimizde, ChatGPT ile yazılmış gibi duran bir cevap alıyoruz" diye konuştu. ABD Başkanı Trump ise, BM'nin soykırım bulgularının "oylamadan geçmesi gerektiğini" söyledi.

BİR GÖZÜ DE SURİYE TOPRAKLARINDA

Ancak İsrail'in odakladığı tek yer, Gazze değil. Suriye'ye de dikkatini veren İsrail, aynı anda Yemen'i bombalamaya devam ediyor.

Bugün Netanyahu hükümeti, Suriye'deki haritaları yeniden çizmek için Şaraa hükümetine bir 'güvenlik anlaşması taslağı' gönderdi. İsrail, düzenli olarak bombaladığı Suriye'yi anlaşmaya zorluyor.

İsrail'in taleplerine göre Suriye, Şam'a kadar uzanan ve Dera ve Süveyda'yı da içeren bir bölgeyi silahsız bölge ilan edecek. Suriye'de bulunan bu topraklar üzerinde yolcu uçağı bile uçmayacak.

İsrail ise karşılık olarak işgal ettiği Suriye topraklarının bazılarından çekilmeyi önerdi. Ancak tamamından çekilmeyeceğini de belirtti.

Dün ise Yemenli Husilerin üssü haline gelen Hüdeyda limanını bombalayan İsrail, bölgedeki gerilimi daha da arttırdı.

KATAR ZİRVESİ NE İŞE YARADI?

Bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün'ün başını çektiği Arap ülkeleri, Türkiye'nin de katılımıyla bu hafta Katar'da buluştu.

İsrail'in kınandığı ve eleştirildiği zirvede, Katar ve diğer Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkisinin tekrar gözden geçirileceği ifade edildi. İsrail ile gelecek anlaşmaların tehlikeye girdiği belirtildi.

İsrail ise bu açıklamaları umursamaz bir tavır takındı. Arabulucu görevi gören Katar'ın başkenti bombalayan İsrail bir savaş suçunu daha kabul etmeyi reddetti.

Netanyahu, "ABD 9 Eylül saldırılarıdan sonra Pakistan'ı ve Irak'ı terrörist barındırdığı sebebiyle bombaladı. Bu durumda kimse şikayetçi olmadı. Bizim durumumuz da farklı değil" diye konuştu.

İsrail'in saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bölgeyi birbirine katan ülkenin önünde fiilen duran kimse yok.