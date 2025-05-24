Nesine 3. Lig play-off final maçında Muşspor, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.
- Stat: Yeni Adana
- Hakemler: Alper Akarsu, Nurettin Dinçer Demir, Faruk Yağlı
- Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Akın Akman (Dk. 84 Yakup Alkan), Ayetullah Korkmazer (Dk. 62 Metin Yüksel), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 86 Muhammet Fatih Yıldırım), Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Halil Yılmaz (Dk. 85 Emirhan Kayalar), Okavuçi (Dk. 76 Ahmet Sun), Emirhan Karagülle, Yusuf Yıldırım
- Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Tayfun Kırca, Volkan Altınsoy, Şahin Şafakoğlu, Güvenç Usta (Dk. 46 Yiğit Epözdemir (Dk. 85 Muhammet Araz), Berkay Görmez (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Samet Seymen Sargın (Dk. 46 Sedat Yiğit Kurnaz), Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 74 Emir Şenocak), Muhammed Demirci, Artun Akçakın
- Goller: Dk. 35 Okavuçi, Dk. 90+8 Yakup Alkan(Muşspor)
- Kırmızı kart: Dk. 81 Muhammed Demirci (Balıkesirspor)
- Sarı kartlar: Dk. 18 Güvenç Usta, Dk. 60 Artun Akçakın, Dk. 73 Şahin Şafakoğlu (Balıkesirspor), Dk. 87 İlker Günaslan, Dk. 89 Emirhan Kayalar (Muşspor)