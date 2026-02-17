TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Muşspor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, Bursaspor ile Mart ayının başında oynayacakları maç için 22 bin koltuk talebinde bulunduklarını açıkladı.

Sıfır TV’de Nazım Türknas’a konuk olan Fatih Cengiz, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin her ilinde Muşlu var. Şimdi bizim 400 bin şehirde nüfusumuz var, 1 milyon 500 bin de dağılmışız dışarı. Mesela hiçbir yerde seyirci taşımadan, yani taraftar taşımadan kendi tribünlerimizi doldurabiliriz. Yani şimdi diyelim ki Muş'tan taşımadan; İstanbul'daki İstanbul'da, Ankara'daki Ankara'da... Yani o anlamda. İzmir'deki İzmir'de. Mesela bizim bu hafta Aliağa'da maçımız var. Bize 10 bin versinler, biz o 10 bini doldururuz, sıkıntı yok."

Bursaspor’un 44 bin kişilik stadı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndan 22 bin koltuk talep ettiklerini sözlerine ekleyen Fatih Cengiz, "Vermezler tabii ama verseler doldururuz. Atıyorum Bursaspor'un 44 bin kişilik bir stadı var. 22 bini bize versinler doldururuz, sıkıntı yok" dedi.

Muşspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Bursaspor, 24 hafta sonunda topladığı 54 puanla grubunda zirvede yer alırken, Muşspor 49 puanla 4. sırada bulunuyor.