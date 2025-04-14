Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor'a 6-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşamla ilgili çok fazla konuşabileceğimiz bir şey yok. Eyüpspor'u tebrik ediyoruz. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Arda hoca da iyi bir futbol insanı. Geçtiğimiz haftaların aksine sahada kötü bir görüntü verdik. Göreve geldiğimiz gün itibarıyla gelişim gösteren bir oyuncu grubu vardı. Daha önceki mağlubiyetlerden sonra konuştuğumuzda top rakipteyken yaptıklarımız, fiziksel olarak daha fazla mesafe kat etmemiz gibi elle tutulur bir parça vardı. Bugün ne oyunla alakalı ne de rakibe karşı dirençle alakalı söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Skor acı verici, yüz kızartıcı. Daha önceki mağlubiyetlerde duruş sergilemiştik. Sorumluluğu alıyorum. Bugün bir duruş, isyan gösteremedik. Oyunla alakalı sadece rakibi tebrik ediyoruz. Avrupa yolunda başarılar diliyorum."