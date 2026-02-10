Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasıyla CHP kulislerinde yaşanan sarsıntı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de sıçradı. Sosyal medyada ve bazı yerel haber sitelerinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de partisiyle bağlarını koparacağı ve istifa hazırlığında olduğu yönünde yayılan iddialar, kısa sürede gündeme oturdu. Mustafa Bozbey'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.