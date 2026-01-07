Olay, dün Başkan Mustafa Bozbey’in “Başkan Burada Projesi” kapsamında Değirmönü Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada yaşandı. Bozbey kürsüde hitap ettiği esnada, kalabalığın arasından çıkan iki kişi doğrudan platforma yöneldi. KÜRSÜYÜ DEVİREREK SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR Saldırı girişimini gerçekleştiren kişilerin, iş başvurusu reddedilen eski CHP’li meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. olduğu belirlendi. Konuşma sırasında bir anda hamle yapan iki kardeş, öncelikle kürsüyü devirdi ve ardından doğrudan Başkan Bozbey’i hedef alarak üzerine yürüdü. GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ANINDA MÜDAHALE Yaşanan olay sonrası kısa süreli bir arbede meydana gelirken, güvenlik güçleri duruma anında müdahale etti. Saldırı girişimi, şüphelilerin etkisiz hale getirilmesiyle büyümeden önlendi.

