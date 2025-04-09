Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

*Marmara Cezaevi’ndeki ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Bursalı hemşehrilerimize özel bir mektup gönderdi.

*Özellikle çocuklara, gençlere ve milletimize özgür bir gelecek dileyerek, kucak dolusu selamlarını iletti. “Her şey çok güzel olacak” mesajını bir kez daha güçlü şekilde vurguladı.

*Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı, ilçe Belediye Başkanlarımızı ve İBB çalışma arkadaşlarını Marmara Cezaevi’nde ziyaret ettim.

"MORALLERİ OLDUKÇA YÜKSEK"

*Hukuksuz bir şekilde, somut hiçbir delile dayanmayan iddialarla tutuklanmalarına rağmen morallerinin oldukça yüksek olduğunu gördüm. Milletimize hizmet etme sevdasıyla, bu karanlık günleri de büyük Türk Milletiyle birlikte atlatacaklarını ifade ettiler.

*Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özellikle gençlerimize ve milletimize selamlarını iletti. Milletimize olan güveninin tam olduğunu, demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan herkesin bu haksızlığa karşı sesini yükseltmesini istedi.

*Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için başlatılan imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz.