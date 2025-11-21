Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programına konuk oldu, ailesi ve bilinmeyenlerinden bahsetti.

Vefa ile ilgili konuşan 76 yaşındaki Denizli, "Vefa, 50 yıl 40 yıl önceydi. Vefa, kelime karşılığını kaybeden bir unsur şu an da. Kendime de adapte ettiğim zaman vefasız diyebilirim! Çok sevdiklerimi çok sık arayamam, hal hatır soramam. Düşünürüm, düşündüklerimi hayata geçiremem. Kendimde gereği kadar var diyemem! Kendimi dışa vuran vefalılardan değilim" dedi.

Ablası ve ağabeyi olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Annem mevlithandı. Ben annemin kuzucuğuydum, bana düşkün olduğunu belli ederdi" diye konuştu.

FUTBOLDAN KAZANDIĞI İLK PARAYLA NE YAPTI?

Futboldan kazandığı ilk paranın 3 bin lira olduğunu söyleyen ve otel arsası aldığını belirten Denizli, o parayı babasına götürdüğünü ve babasının çok mutlu olduğunu ifade etti.

Babasının futbolcu olmasını istemediğini söyleyen ünlü teknik direktör, "Okuyalım isterdi. O dönem imkanlar kısıtlıydı. Çeşme'den İzmir'e gitmek bile 5 buçuk saat sürüyordu"dedi.

"ÇOCUKLARIMA YETERLİ VAKTİ AYIRAMADIM"

Lal ve Selin adında iki kızı olan Mustafa Denizli, "Babalıktan sınıfı geçer misin?" sorusunu da şu yanıtı verdi:

"Hem geçerim hem kalırım. Mesleğim nedeniyle çocuklarımla beraber büyüyemedim ben, onlar benim hayattaki her şeyim. Çocuklarıma yeterli vakti ayıramadım. Kızım Lal, belediye başkanı olduğu için tüm tatillerimi geçirdiğim Çeşme’ye iki yıldır gitmiyorum."

14 YAŞINDA BAHTI DÖNDÜ

Denizli, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Senin bahtının döndüğü yer neresi?" sorusunu üzerine de "14 yaşındayken kulüpte yönetici olan Prof. Dr. Orhan Cura'nın Çeşme'de bizim sokaktan geçerken beni görüp İzmir'e Altay Spor Kulübü'ne götürmesi oldu" ifadelerini kullandı.