Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli Büyük Mahalle Başkanları Buluşması, İzmit ilçesindeki bir düğün salonunda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Destici’nin yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İl Başkanı Metehan Küpçü, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin 33 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Destici, "Emekli maaşlarımızı 2023 ocak seviyesine getirmek zorundayız. Asgari ücreti en azından açlık sınırının üstü olan 33 bin liranın üzerine taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

'İNFAZ DÜZENLEMESİ'NE TEPKİ

Destici, 11'inci Yargı Paketi kapsamında 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlülerin tahliyeleri de değerlendirdi.

Destici, "İnfaz düzenlemeleriyle maalesef suçlular, suçun gerçek cezasını çekmeden salıveriliyor. Son yargı paketinde de 50 binden fazla mahkum salındı. Elbette bu tür düzenlemeler yapılabilir ama suçta caydırıcılığı yok ediyorsa bu düzenlemelerin faydası değil zararı vardır" şeklinde konuştu.