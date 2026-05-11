Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ankara 14. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Destici yaptığı konuşmada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Destici, toplum yapısının yozlaşmasıyla şiddet, taciz, tecavüz ve boşanma oranlarının arttığını, çocuk sayısının düştüğünü, bunlarla mücadele için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET VE BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇAĞRI

Destici, temmuzda memur, işçi ve emeklilerin maaşlarına enflasyon oranında artış yapılacağını hatırlatarak, asgari ücretlilerin de mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp ücretlere en az enflasyon oranında zam yapması gerektiğini söyledi.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve artan hayat pahalılığına değinen Destici, "Bu işin artık düzenlenmesi lazım. Fahiş fiyatla satış yapanların ellerinin kırılması, dükkanlarının kapatılması lazım. Biz diyoruz ki emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim de en azından küçükbaş da olsa bir kurban alsınlar" ifadelerini kullandı.