Meclis'teki 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmeden önce Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi ile Büyük Birlik Partisi arasında gerilim yaşandı.

BBP lideri Mustafa Destici, uzun süredir İmralı'yla yönetilen yeni süreci eleştiriyordu. Son olarak komisyonun Öcalan'la görüşmesine karşı çıkmıştı.

'ÖCALAN'IN AYAĞINA GİTME TEKLİFİ'

Destici, "İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan'ın ayağına gitme teklifidir. Ülkemiz mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş dünyanın en kanlı ve kahpe hain terör örgütünü kurmuş ve liderlik etmiş bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesi kabul edilemez; hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır. Hiçbir büyük ülke, “public enemy no.1” (1 Numaralı Halk Düşmanı) konumuna gelmiş biriyle barış yapamaz. Bu durum, ileride devlet ve topluma savaş ilan edeceklere cesaret verir" diye konuşmuştu.

'NE ELDE ETME PEŞİNDESİN?'

BBP liderinin çıkışına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den tepki gelmişti. Özdemir, "Resmî açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek “saygılar arz edip”, türlü talepler ve gerekçelerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor? Türkiye ve millî hedeflerimiz için hiçbir sorumluluk ve yükün altına girmeden ne elde etme peşindesiniz? Kimler sizi yönlendiriyor? Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirmek için geçmişte dışarıdan aldıkları talimatlarla “gizli buluşmalar” yapan kesimlerle, bugün millî üniter yapımızı koruma kararlılığında olan Cumhur İttifakı’na karşı sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar? Kimlerle yan yana getirildiğinizin farkında mısınız? Terörün tamamen bitmesi, terör örgütünün kendisini feshetmesi sizi neden rahatsız etti?' demişti.

'İBRETLE İZLİYORUZ, FİKRİMİZİ SÖYLEYECEĞİZ'

Destici, bugün partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında MHP'den gelen tepkilere cevap verdi.

'Milletimiz ve ülkemiz adına endişeliyiz. Bu süreçte, PKK’nın meşrulaştırılmasına ve PKK’nın misyonunun barış isteği olarak özetlenmesine itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle ve ibretle izliyoruz' diyen Destici devamında şöyle konuştu:

Gelişmeleri elbette takip edeceğiz ve fikrimizi, düşüncemizi ifade edeceğiz. Milletimiz, ülkemizin birliğinden asla taviz vermeyecektir. Milletimiz dilinden, kimliğinden asla taviz vermeyecektir. Biz bu aziz Müslüman Türk milletinin ferasetine ve irfanına güveniyoruz.

Biz hem inancımızı, inandığımızı söyledik hem de realist olanları söyledik. Tecrübe edilenleri söyledik. Bütün bunları söylerken de kimseyi hedef almadık. Kimsenin ismini telaffuz etmedik. PKK ve siyasi uzantıları tarafından hiçbir kurumunda adını telaffuz etmedik. Nasılsa herkes fikrini söylüyorsa, elbette ben de partim de fikrimizi söyleyeceğiz.