30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan teğmenlerin 31 Ocak 2025'te TSK'dan ihracına karar verildi. Beş teğmen, ihraçlarının birinci yıldönümünde Anıtkabir'e giderek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Akarsu’nun sosyal medya paylaşımında ‘devleti aşağılama’ suçunu işlediği iddia edildi.
NAZIM HİKMETLİ YANIT
Akarsu'nun 30 Ekim 2025 tarihli paylaşımda, Cumhuriyet ile özdeşleşen marşların çalınmamasını ve “Türkiye Yüzyılı” marşına yönelik eleştirileri yer almıştı. Suç duyurusunun ardından Akarsu, suçlamalara Nazım Hikmet’in şiirindeki dizelerle yanıt verdi: “Evet, vatan hainiyim... Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.”