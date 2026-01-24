Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararını iptal etmesinin ardından, aynı törenle bağlantılı olarak cezalandırılan Teğmen Fatih Kaya için de yeni bir hükme imza attı.

TEĞMEN FATİH KAYA’YA VERİLEN CEZA KALDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler arasında yer alan Deniz Demirtaş’ın ihracını durduran mahkeme, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihli resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak Subay Andı’nı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan Teğmen Fatih Kaya’ya verilen disiplin cezasını da iptal etti.

YDK DAHA ÖNCE İHRAÇ KARARI VERMİŞTİ

Mezuniyet töreni sonrası yaşanan olayın görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmış, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) söz konusu eylemin TSK’nin “disiplin ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle beş teğmenin ihraç edilmesine hükmetmişti. Kurul, Teğmen Fatih Kaya hakkında ise disiplin cezası uygulanmasına karar vermişti.

DENİZ DEMİRTAŞ KARARI OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş’a yönelik ihraç işlemini oy birliğiyle iptal etti. T24’ün haberine göre mahkeme, Anayasa’nın 125. maddesine atıf yaparak, Demirtaş’ın ihraç nedeniyle yoksun kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL” GEREKÇESİ

Mahkeme, Teğmen Fatih Kaya’nın açtığı davada da kararını açıkladı. Kılıç çatıp slogan attığı gerekçesiyle “emre itaatsizlik” suçlamasıyla verilen disiplin cezasının hukuka uygun olmadığına kanaat getiren mahkeme, cezayı iptal etti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın kararı istinaf mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.