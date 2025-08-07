Türk futbolunun yakından tanıdığı ve bir dönem Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Mustafa Pektemek, kariyerine TFF 2. Lig ekiplerinden Güzide Gebzespor’da devam edecek. 37 yaşındaki santrfor, Kocaeli temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza attı.

SÜPER LİG'DE 300 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde daha önce Gençlerbirliği, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve son olarak Pendikspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Pektemek, Türk futbolunun en istikrarlı forvetlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Süper Lig'de yıllarca görev yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde 300’ü aşkın maça çıktı.

GÜZİDE GEBZESPOR’A TECRÜBE KATACAK

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de Pendikspor formasıyla mücadele eden Pektemek, artık kariyerinin son dönemine girerken tecrübesini Gebzespor’un başarısı için sahaya yansıtacak. Kulüp, bu önemli transferle hücum hattını güçlendirirken aynı zamanda genç oyuncular için de saha içinde bir rehber kazanmış oldu.

Sakaryaspor altyapısından yetişen Mustafa Pektemek sırasıyla Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Eyüpspor, Esenler Erok, Sakaryaspor ve Pendikspor'da forma giydi. Profesyonel anlamda 488 kez forma giyen tecrübeli futbolcu 98 gole imza attı.