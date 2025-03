1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile dünya evine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürülen Duran, bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu söylemişti.

Duran, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiaları hakkında da "Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum. Konuşamam. Ben de o haberlerin çıkmasına çok şaşırdım" açıklamasını yapmıştı.

Şimdilerde 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ekrana dönmeye hazırlanan Güzide Duran, önceki gün şarkıcı Mustafa Sandal ile bir araya geldi.

"DUR DURAK BİLMEDEN NASIL YÖRÜNGEYE ÇIKMASIN"

Eski manken ile poz veren Mustafa Sandal, bu kareyi Instagram hesabından şu ifadelerle paylaştı.

"Güzelliği roket, ruhu nitrojen... Bu kadın dur durak bilmeden nasıl yörüngeye çıkmasın."

Güzide Duran da Mustafa Sandal'ın paylaşımını kalp emojisiyle kendi hesabından yayınladı.