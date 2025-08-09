Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olan şarkıcı Mustafa Sandal, bugün Bursa'da gerçekleşmesi planlanan konserini sağlık sorunları sebebiyle iptal etti. Sandal doktor raporunu da paylaştı.
Sandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına '1 hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım."