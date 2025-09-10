Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde İzmir Fuar’da sahne aldı.

Ancak konserden çok Mustafa Sandal'ın bir çalışana yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.

GERİZEKALI MISIN, SÜREKLİ BENDESİN"

Konser sırasında ışıklarla ilgili bir sorun yaşayan Sandal, teknik sorumluya, “Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi.

O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sandal’ın üslubu eleştirilere neden oldu.

Mustafa Sandal şunları söyledi:

"Oğlum gerizekalı mısın, sürekli bendesin!" Göreyim bakayım sizi bir. Oğlum takip, biraz gezdir. Gezdir, göreyim. Gerizekalı mısın, sürekli bendesin! Gezdir göreyim"