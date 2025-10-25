İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Karara ilişkin siyasi isimlerden tepkiler gelmeye devam ederken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Mustafa Sandal, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

-Tele 1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür!

-Kanal sahibi suçluysa ve adalet önünde hüküm giyerse elbette cezasını çeksin ama evine ekmek götüren gazetecilerin işlerinden olması, özgürce haber yapamaması ülkemizin, imajı ve geleceğimiz açısından düşündürücü!

-Özgür basın, çağdaş toplumların aynasıdır.