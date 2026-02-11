CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Meclis'te Erzincan'ın isminin değişmesini istedi. Sarıgül, "Can Erzincan' isminin gerçekten tescil edilmesini önemle rica ediyorum." dedi.

Sarıgül, Meclis konuşmasında, "Bir şehir markalaşırsa büyük bir şekilde güç kazanır. Can Erzincan'ı dolaştığım zaman hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşların parlamentodan şöylesine çıkacak güzel bir haberi beklemekteler. Kanun teklifini yazdım, grubumuza verdim. İnşallah grubumuz olumlu görecek ve yüce parlamentodan 'Can Erzincan' isminin gerçekten tescil edilmesini önemle rica ediyorum. Bütün Erzincanlıların önemli bir beklentisidir. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun, bir yanı Erzincanlı olsun." ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sarıgül'ün teklifine sosyal medyada yorum yağdı.