CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisine kesilen astronomik trafik cezasına sosyal medyadan paylaştığı videoyla tepki gösterdi.

Erzincan ile özdeşleşen 24 CAN 24 plakalı şahsi aracına gelen toplam 120 bin liralık cezaya isyan eden Sarıgül'ün paylaşımı kısa sürede büyük ilgi topladı.

Yayınladığı videoda kendine has üslubuyla yetkililere seslenen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Radar cezasını anladım, kırmızı ışıkta geçmeyi anladım. Peki, bu plakaya 120 bin lira ceza niye, niye, niye? Soruyorum!"