Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde, Ali Koç'a ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İTFAİYE PERSONELİ DE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında, 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.