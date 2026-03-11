Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanalları için hazırladıkları yeni videoda takipçilerden gelen soruları yanıtladı. Videoda Altuğ’a yöneltilen “Dijital platformlar için müstehcen içerikli bir senaryo gelirse oynar mı?” sorusu ise kısa sürede gündem oldu.

''BELLİ BİR ÇİZGİNİN ÜSTÜNE ÇIKAMAM''

Soruyu samimi bir şekilde yanıtlayan Pınar Altuğ, müstehcen içeriğin boyutunun önemli olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, “Müstehcen içeriğin ne boyutta olduğuna bakarım tabii ki. Belli bir çizginin üstüne çıkmam muhtemelen ama bazen bir öpüşme sahnesi bile müstehcen gibi algılanabiliyor” ifadelerini kullandı.

''DİKKAT ÇEKSİN DİYE OYNAMAM''

Altuğ, bazı sahnelerin hikâyenin akışında doğal bir şekilde yer alabileceğini vurgulayarak, “Eğer sadece dikkat çeksin ve ses getirsin diye konulmuş bir sahneyse oynamam. Ama bazen o projenin içine o kadar güzel oturuyor ki, o zaman durum değişebilir” dedi.

''NEYİ ÇEKİYORSUN KARDEŞİM?''

Bu sırada yanında bulunan Yağmur Atacan’ın tepkisi ise videoya damga vurdu. “Biraz daha su içeyim ben” diyerek espri yapan Atacan, “Bu soruyu bana sorsalardı ‘Ooo neyi çekiyorsun kardeşim?’ derdim, konu orada biterdi” sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Çiftin samimi diyalogları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, video çok sayıda yorum ve beğeni aldı.