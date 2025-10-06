Aksaray'da bir işletmenin 2 adet su için istediği ücret bakanlığı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL ödediğini belirten vatandaşın şikayeti üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

5 FARKLI İLETEMEYE DAHA İŞLEM YAPILDI

İşletmeye gerçekleştirilen denetimde giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığı incelendi, masadaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatların karşılaştırması yapıldı.

Şikayete konu olan suyun, son 3 aya ait alış faturası ve firmanın savunması istendi. Masalarda bulunan menü fiyat listesindeki değişim tarihinin bulunmaması nedeniyle de firma hakkında işlem başlatıldı. Aynı bölgede yer alan 5 farklı işletmede de haksız fiyat artışı kapsamında işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca; fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 143 bin 930 TL'den, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulayabiliyor.