Fast-food sektöründe yavaşlama sinyalleri güçlenirken Chipotle da bu tablodan etkilenen markalar arasında yer aldı.

Şirketin 2025 dördüncü çeyrek finansallarına göre, aynı mağaza satışları yıllık bazda yüzde 2,5 geriledi. Bu düşüş, tüketici davranışlarındaki değişimin Chipotle’ın performansına da yansıdığını gösterdi.

MENÜ FİYATLARINI ARTIRDI

Talepteki gerilemenin arkasında fiyat artışları öne çıkıyor. Chipotle, 2025’e girerken ülke genelinde menü fiyatlarını yüzde 2 artırdı.

Ancak daha geniş bir zaman dilimine bakıldığında artışın boyutu daha net görülüyor. Marketplace analizine göre, 2019-2025 arasında pirinç, et, fasulye, sebze ve soslardan oluşan burrito bowl adlı menünün fiyatı yaklaşık yüzde 50 yükseldi.

PORSİYONLARI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Şirketin fiyat politikası ve operasyonel tercihleri daha önce de tartışma konusu olmuştu.

2024’te porsiyonların küçültüldüğü iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuş, süreç yatırımcıların açtığı toplu davaya kadar uzanmıştı. Bu gelişmeler, markaya yönelik algının zedelenmesine neden oldu.

30 SANİYE PAYLAŞTILAR, 1 MİLYON DOLARLIK YEMEK DAĞITTILAR

Talebi artırmak isteyen şirket, ABD’nin en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan 2026 Super Bowl’u fırsata çevirdi.

Seattle Seahawks’ın New England Patriots’ı 29-13 mağlup ettiği final maçında, devre arası ile üçüncü çeyrek arasında Instagram üzerinden 30 saniyelik bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda yer alan SMS kodunu 888222’ye gönderen ilk 100 bin kişi burrito bowl, burrito, üçlü taco, salata veya quesadilla kazandı.