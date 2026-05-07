Edinburg’un Pleasance bölgesinde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Gorse Bakery, açılışının üzerinden henüz birkaç hafta geçmesine rağmen şehrin en popüler noktalarından biri haline geldi.

Ancak bu hızlı yükseliş, üretim kapasitesinin yetersiz kalmasına neden oldu. Her gün tezgahların erkenden boşalması ve müşterilerin eli boş dönmesi üzerine işletme yönetimi, mutfağı büyütmek ve ekibi genişletmek amacıyla operasyonlarını iki hafta süreliğine durdurma kararı aldı.

MUTFAKLARINI BÜYÜTECEKLER

Daily Express'te yer alan habere göre, özellikle Kuzey İrlanda’ya özgü fırın ürünleriyle dikkat çeken mekan, adını marshmallow, bisküvi ve kirazın eşsiz uyumuyla hazırlanan meşhur "Fifteens" (On beş) tatlısıyla duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, mutfak alanının yeniden tasarlanacağı ve üretim hacminin artırılacağı belirtildi. İşletme sahipleri, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç haftalık bir işletmeden beklenen bir hamle değil, farkındayız. Ancak eğer canınız 'on beş' çektiyse ve her gittiğinizde tükendiğini gördüyseniz, bu durumu değiştirmek üzereyiz. Mutfağımızı daha geniş bir hazırlık alanına dönüştürüyoruz."

MÜŞTERİLER HEYECANLA BEKLİYOR

İşletmenin bu samimi ve stratejik kararı, sosyal medyada da büyük destek gördü. Takipçiler, dükkanın başarısını "Hak edilmiş bir ilgi" olarak yorumlarken, yeni açılış tarihini heyecanla beklediklerini dile getirdiler. Fırının önümüzdeki bir-iki hafta içinde modernize edilmiş mutfağı ve genişleyen kadrosuyla yeniden hizmete girmesi bekleniyor.