Ali Can POLAT

Kentsel dönüşüm denilince herkesin aklına ilk gelen projelerden İstanbul Fikirtepe’de yıllar geçerken mağduriyetler bitmek yerine artıyor. 15 yıldır evlerini alamayan Fikirtepeli hak sahiplerinin kira yardımı kesildi.

Binlerce hak sahibinin daireleri teslim edilmemiş, hangi dairenin verileceği belirtilmemişken Emlak Konut’un bölgede ev satışı ve teslimatı yaptığını belirten Fikirtepe Platformu, dün Emlak Konut’un yeni satış ofisi önünde eylemdeydi. “Müşteriler gelince el pençe divan karşılıyorlar, biz gidince kapıdan kovuyorlar” diyen mağdurlar, “Biz gecekondumuzda mutluyduk, devlet bizi evlerimizden çıkartıp kiracı yaptı, sözler verdi ve ortada bıraktı” sözleriyle isyanını dile getirdi.

REKOR MAĞDURİYET

Platform adına basın açıklamasını okuyan Yasin Bektaş, Fikirtepe’deki dönüşümün dünyada eşi benzeri olmayan bir sürece dönüştüğünü belirterek “Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday bir mağduriyet yaşanıyor. 15 yıldır bitmedi bu mağduriyet. Önce müteahhitler mağdur etti, kaçtı. Sonra devlet araya girdi. En son Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan araya girdi. Mağduriyet yaşanmayacağını belirterek yüzde 50 eşit paylaşım, teslime kadar kira yardımı ve iki yıl içinde teslim sözü verildi” dedi.

Bu sözün üzerinden 5 yıl geçtiğini söyleyen Bektaş, “Teslim yapılmadı, kira yardımı kesildi, eşit paylaşım bozuldu. Hak sahipleri kiralarda sürünürken Emlak Konut, ev satışı yapıyor. Bizim toprağımızda dikilen binaları satıp bizi kapıdan kovuyorlar” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Emlak Konut’a tepki gösteren mağdurlar satış ofisinin kapısında, “Müteahhitler en azından bizi insan yerine koyup muhattap alıyorlardı, siz kapıdan kovuyorsunuz. Düşman işgal etse böyle yapmazdı” dedi.

Değerli daireleri teker teker satıyorlar

Eyleme katılan yüzlerce mağdur, Emlak Konut’a ateş püskürürken Orhan T., “Emlak Konut’a müşteri olarak gittim. El pençe divan karşıladılar hemen satış yapalım dediler

Sonra hak sahibi olduğumu bana niye dairemi vermediklerini sorunca görüşmeyi kestiler” dedi. Mahalle muhtarlarından Metin Kaya ise “Ben öğrenciyken kentsel dönüşüm konuşuluyordu. 50 yaşını geçtim, ölüp gidicem hâlâ evlerimiz yok” dedi. Mağdur Ali Eroğlu, “Devlet önce vatandaşını düşünmeli. Değerli daireleri teker teker satıyorlar, bize nereyi verecekler” diye sordu.