Mutfakta en çok kullandığınız bazı eşyalar, fark etmeden sizi hasta edebilir. Uzmanlara göre mutfak süngerleri ve kesme tahtaları, görünmeyen milyonlarca bakteriyi barındırıyor. Bu bakteriler, gıda zehirlenmeleri ve enfeksiyonlara neden olabilecek kadar tehlikeli.

GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇIYOR

Caitlin King’e göre mutfak süngerleri, sıcak ve nemli yapıları sayesinde bakteriler için ideal bir üreme ortamı. Yapılan araştırmalar, tek bir sünger içinde milyarlarca bakteri bulunabileceğini gösteriyor. Bu bakteriler arasında E. coli ve Salmonella gibi gıda zehirlenmesine yol açan türler de var.

King, “Sünger kötü kokuyorsa, bu bakterinin sinyalidir” ifadeleri ile uyardı. Süngeri sık sık yıkamak yeterli olmuyor kısa sürede yeniden kirleniyor.

Ne yapılmalı:

Süngeri her gün ıslakken 1 dakika mikrodalgada ısıtın. 1–2 haftada bir mutlaka yenisiyle değiştirin. Tercihen sünger yerine yüksek sıcaklıkta yıkanabilen bezler kullanın.

KESME TAHTALARI BAKTERİ TUZAĞINA DÖNÜŞÜYOR

İlk bakışta temiz görünseler de kesme tahtaları, mutfağın en tehlikeli yüzeylerinden biri. Özellikle çiğ et ve tavuk doğrandığında bakteriler, tahtanın oluklarına sızıyor ve basit bir yıkamayla temizlenmiyor.

Ahşap tahtalar bu açıdan daha riskli çünkü nemi emerek mikropların üremesi için ideal ortam yaratıyor. Bu durum çapraz bulaşma ve gıda zehirlenmesi riskini artırıyor.

Ne yapılmalı:

Kesme tahtasını kullanımdan sonra sıcak sabunlu suyla yıkayın. Haftada bir sirke-su karışımıyla dezenfekte edin. Derin çizikli tahtaları mutlaka yenileyin. Çiğ et ve sebzeler için ayrı tahtalar kullanın.