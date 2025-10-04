Evlerde artan elektrikli cihaz sayısı, priz yetersizliği sorununu beraberinde getiriyor. Kahve makinesi, fritöz, tost makinesi ve su ısıtıcısı gibi cihazların aynı anda çalıştırılması çoğu zaman mümkün olmuyor. Çözüm olarak kullanılan uzatma kabloları ise aslında ciddi bir yangın tehlikesi barındırıyor.

AŞIRI YÜKLENME YANGINA SEBEBİYET VERİYOR

Elektrik uzmanlarına göre, yüksek watt gücüne sahip birkaç cihazı aynı anda tek bir uzatma kablosuna takmak, kabloda aşırı ısınmaya ve gizli hasarlara yol açabiliyor. Sigorta çoğu zaman hemen atmadığı için tehlike gözle görülmez hale geliyor. Kablonun içinde yavaş yavaş oluşan hasar ise zamanla yangına davetiye çıkarıyor.

GÖZDEN KAÇAN TEHLİKE

Mutfaklarda bir diğer risk ise nem. Lavabo, ocak veya su ısıtıcısına yakın yerde kullanılan uzatma kabloları, nemle birleştiğinde çok daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Elektrik ve suyun bir araya gelmesi, yangın riskini katlarken cihazların ömrünü de kısaltıyor.

HEM EVİ HEM DE CİHAZLARI ETKİLİYOR

Uzatma kablolarının aşırı yüklenmesi yalnızca ev güvenliği için değil, bağlı cihazlar için de zarar verici. Uzmanlara göre, sürekli voltaj düşmesi yaşayan cihazların ömrü kısalıyor, performansı düşüyor ve arıza riski artıyor.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BUNU YAPIN

Yüksek watt değerine sahip cihazları tek başına prize takın. Mutlaka standartlara uygun, güvenilir markalı uzatma kabloları tercih edin. Yanık kokusu, iz veya kabloda ısınma fark ederseniz cihazı hemen prizden çıkarın. Mutfakta sürekli priz sıkıntısı yaşıyorsanız geçici çözümler yerine ek priz taktırın.

TEK SEFERLİK YATIRIM UZUN VADEDE SİZİ KORUYOR

Elektrikçiler, mutfakta ekstra priz taktırmanın aslında tek seferlik bir yatırım olduğunu ve ileride karşılaşılabilecek birçok sorunu önlediğini söyledi. Bu sayede hem ev güvenliği sağlanıyor hem de elektronik cihazlar korunmuş oluyor.