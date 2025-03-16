Uzmanlar, çay demlerken oluşan buharın mutfak dolaplarının kaplamasını zamanla aşındırdığını, duvarlarda küf ve nemlenmeye neden olabileceğini belirtiyor.

BUHARIN MUTFAKTAKİ YIKICI ETKİSİ

Sıcak suyla çay demlenirken ortaya çıkan yoğun buhar, özellikle kapalı ve havalandırması yetersiz mutfaklarda ciddi problemlere yol açabilir. Buharın neden olduğu başlıca sorunlar şunlardır:

Mutfak dolaplarında kabarma ve soyulma: Buhar, dolap kapaklarının malzemesine nüfuz ederek zamanla şişme, kabarma ve soyulmaya neden olabilir. Özellikle MDF ve suntalam gibi kaplamalı dolaplar bu durumdan daha fazla etkilenir.

Duvarlarda küf ve rutubet oluşumu: Sık sık buhara maruz kalan mutfak duvarları, özellikle boyasız veya yalıtımı zayıfsa, zamanla küflenmeye başlar.

Beyaz eşyaların zarar görmesi: Buhar, fırın, buzdolabı ve davlumbaz gibi cihazların yüzeylerinde paslanmaya yol açabilir ve elektronik aksamlarına zarar verebilir.

BUHAR BİRİKİMİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Uzmanlar, mutfaktaki buharın zararlarını en aza indirmek için şu önlemleri öneriyor:

Çayı ocakta değil, davlumbazın altında demleyin: Böylece buhar, doğrudan dolaplara veya duvarlara değil, davlumbaz tarafından çekilerek dışarı atılır.

Mutfağı düzenli olarak havalandırın: Çay demleme veya yemek pişirme sırasında camları açarak fazla nemin mutfakta birikmesini engelleyebilirsiniz.

Nem emici malzemeler kullanın: Özellikle küçük mutfaklarda, fazla nemi absorbe eden nem giderici tabletler veya doğal malzemeler (aktif karbon, kaya tuzu vb.) kullanılabilir.

Dolapları düzenli olarak silin: Su ve sirke karışımıyla mutfak dolaplarını silmek, nemin malzeme içine işlemesini önleyerek ömrünü uzatabilir.

Çay demleme alışkanlığı, mutfağınızı farkında olmadan yıpratabilir. Özellikle buharın dolaplara ve duvarlara verdiği zarar, uzun vadede ciddi tamirat masraflarına yol açabilir.