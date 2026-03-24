Planeta.pl’de yer alan bilgilere göre, mutfaklarda her an bulunan malzemelerle hazırlanan karışım, popüler temizlik ürünlerinden daha hızlı sonuç veriyor. Karışımın temel bileşeni olan sirke kireç çözücü ve dezenfektan görevi görürken, kahve telvesi ise yüzeyleri çizmeden kiri söken doğal bir aşındırıcı olarak işlev görüyor.

YANMIŞ LEKELER VE YAĞLAR İÇİN KARIŞIM TARİFİ

Temizlik uzmanları, evde hazırlanabilecek bu karışımın tava, tencere, lavabo ve ocak yüzeylerindeki yağ tabakalarını etkili şekilde temizlediğini belirtiyor. Hazırlanışı ve uygulama adımları ise şu şekilde açıklandı:

Malzemeler: Bir kaseye 300 ml alkollü sirke, 2 yemek kaşığı öğütülmüş kahve ve 1 yemek kaşığı tuz eklenir. Güçlü yağlar için az miktarda bulaşık deterjanı ilave edilebilir.

Uygulama: Tüm malzemeler karıştırılarak bir sprey şişesine doldurulur. Kirli yüzeye uygulanan karışım süngerle ovulduktan sonra birkaç dakika bekletilir ve ardından suyla durulanır.

Bu yöntemle temizlenen yüzeylerde iz kalmadığı ve kahvenin etkisiyle mutfaktaki ağır kokuların nötralize edildiği vurgulanıyor.

GİYSİLERDEKİ YAĞ LEKELERİNE İKİ MALZEMELİ ÇÖZÜM

Mutfak yüzeylerinin yanı sıra tekstil ürünlerindeki yağ lekeleri için de Avustralyalı temizlik uzmanı Sophie Webb’den pratik bir öneri geldi. Webb, kıyafetlerdeki yağ lekelerini çıkarmak için deterjan ve kabartma tozu kombinasyonunun kullanılmasını tavsiye ediyor.

Uzmana göre, lekenin üzerine sürülen bir miktar deterjanın ardından kabartma tozu serpilerek diş fırçası yardımıyla dokuya yedirilmesi gerekiyor. Bu işlemin ardından giysinin çamaşır makinesinde tam programda yıkanması, lekenin tamamen çıkmasını sağlıyor.

