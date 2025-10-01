Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de yaptığı açıklama ile Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu duyurdu.



Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan açıklamanın ardından iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'ten motorların tedarik sürecine ilişkin müthiş bir iddia geldi.

ERDOĞAN MOTORLARIN YERLİ ÜRETİLECEĞİNİ SANIYORMUŞ!



Küçük, “Erdoğan bu konuyu bilmiyormuş. Erdoğan’a yanlış bilgi veriliyor. Hepsini yerli ve milli motorla yapılacak diye biliyormuş” dedi. Küçük şöyle konuştu: “İlk üretilecek 45 adet KAAN için ABD’den 90 motor alım anlaşması yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başında böyle bir bilgi verilmemiş, Erdoğan’a KAAN’ların yerli ve milli motorla üretileceği söylenmiş” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, F-35’lerin ve KAAN motorlarının ABD Kongresi’nde bekletildiğini söylemişti.





