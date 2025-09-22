Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, 257 oy farkla Fenerbahçe Kulübü'nün 38. Başkanı seçildi.

Sadettin Saran'ın başkan olmasının ardından Saran’ın bahis şirketi Tuttur.com ile ilgili tartışma sürüyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda “Şirket benim gerekirse kapatırım” diyen Saran, şirketin faaliyetlerini dünkü seçimin ardından durdurma kararı aldı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, hukuki kapsamda değerlendirme için toplanma kararı aldı.

TOPLANTI İDDİASI

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sadettin Saran’ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından, TFF'nin Saran’ın bahis şirketi ile ilgili olağanüstü toplantı yapacağını iddia etti.

Işık'ın haberinde “Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilerleyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor” ifadeleri yer aldı.

MOSTUROĞLU UYARDI

Fenerbahçe’de bir kongre üyesi, Saran’ın başkan adaylığına “Tuttur” şirketindeki hissesi nedeniyle itiraz etmişti. Bu itiraz, Fenerbahçe Divan Kurulu tarafından reddedilmiş, Saran’ın adaylığı önünde “engel yok” denilmişti.

Ancak Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, karara şu şerhi düşmüştü: "Sicil Kurulumuz, Sadettin Saran’ın adaylığına engel bulunmadığını tespit etmiştir. Ancak TFF, UEFA ve FIFA düzenlemeleri kapsamında seçilmesi halinde uygulanabilecek hak mahrumiyeti cezaları, kulüp açısından ağır sonuçlar doğurabilir."

TFF talimatları uyarınca 3 yıla kadar ceza gerektirebilen ilgili madde ise şöyle:

SARAN HOLDİNG AÇIKLAMA YAPTI

Saran Holding, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada ise duruma şu ifadelerle açıklık getirdi: “UEFA ve FIFA tarafı bahis işinde çok net bir şekilde iyi niyet arıyor.

Saran dün sayım başlamadan Tuttur operasyonunu tamamen askıya aldı. Hukukçuları hem Türkiye'de hem de UEFA/ FIFA nezdinde gerekli tüm etik ve hukuki adımları atmaya hazır olduklarını tebliğ ettiler.

Kaldı ki Spor Toto ve Saran arasında Tuttur'un geri alınmasıyla ilgili Danıştay'da yürüyen davadan da Saran devlet lehine çekilmeye hazır. Zaten bu durumda ortada bir lisans da kalmıyor. Mesele artık hukuki sürecin uzatılması ya da uzatılmaması. İki durumda da Fenerbahçe'de sandığa yansıyan sonuç değişmez."