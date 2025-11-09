İngiliz haber ajansı Reuters, “Üst düzey bir Ortadoğu yetkilisine” dayandırdığı haberinde, 9 bin PKK’lının Türkiye’ye dönüşüne izin verilecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığını yazdı.

Ajansa konuşan yetkili, düzenlemenin kasım ayı sonlarında Meclis’e gelebileceğini ifade etti.

‘GENEL AF DEĞİL’

Habere göre, söz konusu düzenleme “genel af” anlamına gelmeyecek ancak “silahlı eylemlere karışmamış örgüt üyelerinin Türkiye’ye dönüşünü güvence altına alacak.”

İlk etapta yaklaşık bin PKK üyesinin düzenleme kapsamı altına alınması, bireysel incelemelerin ardından da toplamda 8 bin kadar PKK’lının Türkiye’ye dönüşüne izin verilmesi planlanıyor.

Örgütün üst ve orta düzey pozisyonlarda görev almış ve Türkiye’nin geri dönüşüne izin vermediği 1000 kadar PKK’lının ise Avrupa dahil üçüncü ülkelere nakledilmesi planlanıyor.

YASA ÇALIŞMALARI

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise “PKK’lıların demokratik ve toplumsal hayata yeniden entegrasyonunu sağlayacak özel bir yasa üzerinde çalışmalar sürüyor. Yasa, PKK’den dönen herkesi, ister sivil ister militan olsun, kapsayacak” dedi.

'ÖCALAN ANKARA'YA YERLEŞECEK'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Reuters’in “9 bin PKK’lının Türkiye’ye dönmesi için özel yasa hazırlandığı” iddiasını alıntılayarak tepki gösterdi.

Özdağ “Öcalan’ın Ankara’ya yerleşmesinin şartları oluşturulacak” iddiasında bulundu.

Özdağ şunları söyledi:

"Demirtaş serbest kalacak, Öcalan önce TBMM komisyonu ile sonra basınla görüşecek. Ankara’ya yerleşmesinin şartları oluşturulacak. Hapishanedeki PKK’lılar serbest kalacak. Dağdakiler inecek ve işe yerleştirilecek. Anayasa Öcalan’ın istediği gibi değişecek. Sonu ne olacak? Öcalan’a asker ve polisin selama durmasını mı isteyeceksiniz? Başkalarını bilmem ancak Zafer Partisi Türk Milleti’nden aldığı güç ile bunlar olmasın diye mücadele edecek. Atatürk’e verdiğimiz sözü tutacağız."