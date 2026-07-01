CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, daha önce yurt dışındaki birlik başkanlarının Özgür Özel'i desteklediği ortak açıklamaya imza atan CHP’nin Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya Federasyonu, Lyon, Bordeaux ve Manchester birliklerine gönderdiği yazıyla bu birliklerin yetki belgelerinin MYK tarafından iptal edildiğini bildirdi. Dinçer imzasıyla partinin Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya Federasyonu, Fransa’nın Lyon, Bordeaux ve İngiltere’nin Manchester birliklerine yazı gönderildi. Bu yerlerdeki birliklerin yetki belgesinin Merkez yönetim Kurulu (MYK) tarafından iptal edildiğini belirten Semra Dinçer yazıda, "Partimiz Yurt Dışı Birlikler Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan ‘Tüm çalışmaların Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının eşgüdüm, yönlendirme ve denetimi altında yürütülmesi’ kuralına aykırı davranılması nedeniyle; ‘Birlik Kurma Yetki Belgeleri’nin iptal edilmesine Merkez Yönetim Kurulunun 30 Haziran 2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir” ifadelerini kullandı. Dinçer, yetki belgesi iptal edilen birliklerin, Avrupa Birliği ülkelerinde CHP’nin adını kullanması halinde yasal yollara başvurulacağı kaydetti.

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