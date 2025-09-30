Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçip geçmeyeceği günlerce konuşulmuştu. 24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi’nde de Kılıçdaroğlu ‘Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek.

Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz’ sözleriyle gündeme gelmişti. Gazeteci Faruk Bildirici, bu konuyu CHP eski lideri ile konuştuğunu Kılıçdaroğlu’nun kendisine şu açıklamayı yaptığını BirGÜN’deki köşesine taşıdı: “Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben “Partimizi kayyuma bırakamayız” sözünden kasıt; ‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem genel başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.”

Yapıcı ve iyi niyetli bütün eleştiriler için herkese teşekkür ederim.”