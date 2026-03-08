İstanbul’dan büyük hayallerle satın aldığı otomobiliyle memleketine dönmek üzere yola çıkan bir vatandaş, Afyonkarahisar eşiğinde hayatının şokunu yaşadı. Henüz 5 saat önce noter huzurunda devir işlemlerini tamamladığı aracı, yol kenarında alevlere teslim olarak demir yığınına dönüştü. Taze araç sahibinin sevinci, yerini derin bir üzüntüye bıraktı.

İSTANBUL’DAN AFYON’A UMUTLU YOLCULUK

Edinilen bilgilere göre olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yeni bir otomobil sahibi olmak için İstanbul’a gitti. Beğendiği aracı satın alıp resmi işlemlerini tamamlayan şahıs, vakit kaybetmeden memleketi Afyonkarahisar’a gitmek üzere direksiyon başına geçti. Yaklaşık 5 saat boyunca sorunsuz seyreden yolculuk, hedefe dakikalar kala kabusa dönüştü.

MOTOR KISMINDAN YÜKSELEN ALEVLER DURDURDU

Yaylabağı mevkisine geldiği sırada aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak otomobili hemen sağ şeride çekti. Araçtan iner inmez durumu itfaiye ekiplerine bildiren talihsiz adam, saniyeler içinde otomobilinin alev topuna dönüşünü izlemek zorunda kaldı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN HURDAYA DÖNDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Yangın söndürülse de, sadece 5 saat önce büyük umutlarla satın alınan otomobil tamamen kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.